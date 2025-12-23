Cap Skirring atteint 100 % d’adhésion au Woyofal

Zone pilote du compteur prépayé, Cap Skirring enregistre aujourd’hui un taux d’adhésion de 100 % au système Woyofal. L’agence Senelec de cette station balnéaire devient ainsi la première du pays à basculer l’ensemble de sa clientèle vers le prépaiement, dépassant largement la moyenne nationale, estimée à près de 70 %. Cette performance traduit l’efficacité du dispositif Woyofal et confirme son apport en matière de maîtrise de la consommation, de transparence de la facturation et d’amélioration de la relation client. Elle illustre également l’engagement de la Senelec en faveur de solutions innovantes et durables, contribuant à l’amélioration du taux d'accès à l'électricité et au dynamisme de l’économie locale.
