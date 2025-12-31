Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides

À l’occasion de son discours à la Nation, prononcé ce mercredi 31 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fermement dénoncé les violences faites aux femmes et annoncé des sanctions implacables contre les auteurs de féminicides et autres crimes visant les personnes vulnérables.

« Je veux dire avec force qu’aucune violence n’est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes. Les féminicides et toutes les atteintes commises contre les plus vulnérables ne sauraient être acceptés », a déclaré le chef de l’État.

Réaffirmant l’engagement de l’État, Bassirou Diomaye Faye a assuré que les autorités poursuivront sans relâche les efforts en matière de prévention, de protection des victimes et de répression. « L’État assurera la sanction implacable des auteurs, afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous », a-t-il martelé.