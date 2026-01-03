Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré samedi que tous les pays devaient "respecter le droit international", après l'annonce par le président américain Donald Trump de la "capture" de son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro.



"Je souhaite m'entretenir avec le président (Trump) (...) mais pour l'instant, je pense que nous devons établir les faits", a déclaré le chef de l'exécutif lors d'une brève déclaration diffusée sur les chaînes de télévision britanniques.



Le Royaume-Uni n'a pas "participé à cette opération (...) et je crois fermement que nous devons tous respecter le droit international", a-t-il ajouté.