Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune

Le Dr Pape Ahmed Ndiaye a procédé hier au lancement du mouvement Alliance des forces Citoyennes pour Kaolack (AFCK). À cette occasion, il a listé certaines difficultés que vivent les populations Kaolack. « Notre région fait face à des difficultés majeures notamment le chômage endémique des jeunes y compris des diplômés, le manque de formation et de formalisation des jeunes évoluant dans les secteurs tels l’artisanat, le commerce, le transport etc. L’insuffisance de financement des projets portés par les jeunes, l’exode rurale croissant des jeunes, la faible participation citoyenne aux décisions locales laissant le gestion des ressources entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs », a-t-il déploré.

Poursuivant, le Dr Ndiaye a également pointé du doigt le déficit des infrastructures sociales de base. « Les routes sont dégradées, il y’a des pistes de productions à bitumer. Il y’a le déficit d’électrification en zone rurale, le manque d’éclairage public, l’insuffisance en matière d'adduction en eau potable, l’insuffisance de postes de santé et d’équipements sanitaires adéquats au niveau de la région, le manque d’établissement scolaires, à savoir des lycées, des collèges mais également des structures scolaires qui sont dans un état désastreux[...] », a-t-il ajouté non sans oublier le problème d'assainissement de la ville de Mbossé.

Face à tous ces maux, le Dr Pape Ameth Ndiaye n’a pas mâché ses mots pour rappeler au PM Ousmane Sonko sa promesse de draguer le port de Kaolack. « Lors de la campagne pour les élections législatives, le premier ministre, Ousmane Sonko nous avez promis le dragage du port, mais depuis lors rien a été fait. Nous ne voulons rien d’autre que le dragage de ce port. Qu’il tienne cette promesse». Aussi, dit-il, « Kaolack doit être communalisé à l'instar de Thiès. C'est le seul moyen de le sortir de ces difficultés [...]. Conscient de tout celà, nous annonçons aujourd'hui notre intention de nous présenter aux prochaines élections locales afin d'apporter la voix des populations et d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations», a-t-il conclu.