Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes

L'Association des Inspecteurs de l'Enseignement moyen secondaire du Sénégal tient son assemblée générale ce samedi dans la cité du rail (Thiès). La rencontre qui réunit les membres de cette entité venus des différentes académies du pays, a pour thème : "Pour des Inspecteurs au service d'une éducation de qualité : défis et contraintes actuels des IEMS".
À cette occasion, ils procéderont au renouvellement de leurs instances et dresseront le bilan d'un mandat de 2 ans.
Les IEMS ont profité lors de leur face-à-face avec la presse pour demander à la tutelle de participer à la formation de leurs collègues qui viennent d'embrasser le corps, mais également d'appuyer davantage les Inspecteurs dans une capacitation dans le numérique et l'IA...
Autres articles
-
Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer
-
Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie: "la nation est en deuil" (président)
-
Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides
-
[ Entretien] Audit, plan de développement: " Notre objectif, c'est de connecter Thiès avec le reste du monde" ( AlHousseynou Bâ, candidat)
-
Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site