Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit


Nommé président de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka a officiellement pris fonction en plaçant son mandat sous le sceau de l’intérêt général et de la responsabilité républicaine. Dans un discours empreint de gravité et de retenue, il a salué la confiance du président de la République, tout en soulignant la nature particulière de l’OFNAC, une institution née de l’aspiration citoyenne à plus de justice, d’équité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

 

Le nouveau président n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, Serigne Bassirou Gueye, qu’il a décrit comme un collègue et compagnon de parcours. Sous son leadership, a t il reconnu, l’OFNAC a consolidé ses bases institutionnelles, renforcé sa crédibilité et obtenu des résultats notables dans la prévention et la détection des pratiques de corruption, souvent dans un contexte exigeant. Un travail collectif qu’il a attribué aux membres sortants, aux cadres et à l’ensemble du personnel, qualifiés de « gardiens silencieux de l’intégrité ».

 

Fort d’une longue expérience dans la magistrature et d’une implication dès la genèse de l’OFNAC en 2012, Moustapha Ka a insisté sur sa connaissance intime de l’institution et de ses défis. Refusant toute approche précipitée, il a affirmé que la lutte contre la corruption se construit dans la durée, par la méthode, l’exemplarité et l’intelligence collective. Au cœur de sa vision figure la prévention, qu’il considère comme la stratégie la plus efficace contre la corruption publique, notamment à travers l’éducation citoyenne, les universités et les centres de formation.

 

Ce nouveau mandat s’ouvre, selon lui, dans un contexte juridique rénové, marqué par une clarification du périmètre d’intervention de l’OFNAC et un recentrage assumé sur son rôle administratif, dans le respect strict de la séparation des pouvoirs et des garanties procédurales.

Autres articles
Lundi 29 Décembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune

Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune - 28/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes - 27/12/2025

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée - 27/12/2025

Hommage aux figures emblématiques du journalisme : le Sargal 2025 célèbre l’histoire et inspire l’avenir

Hommage aux figures emblématiques du journalisme : le Sargal 2025 célèbre l’histoire et inspire l’avenir - 26/12/2025

Plaidoyer pour une protection effective de l’enfance : normes, accompagnement et responsabilité collective en question

Plaidoyer pour une protection effective de l’enfance : normes, accompagnement et responsabilité collective en question - 26/12/2025

Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien

Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien - 23/12/2025

Gingembre Littéraire met en lumière

Gingembre Littéraire met en lumière " Le Miel du Crabe", voyage au cœur de l’identité et de la résilience - 23/12/2025

Commune de Kaolack : Le Dr Abdourahmane Ba déclare sa candidature et décline son « Big Five »

Commune de Kaolack : Le Dr Abdourahmane Ba déclare sa candidature et décline son « Big Five » - 23/12/2025

Cap Skirring atteint 100 % d’adhésion au Woyofal

Cap Skirring atteint 100 % d’adhésion au Woyofal - 23/12/2025

Ecobank Sénégal renouvelle son engagement pour l’innovation publique en soutenant le GOV’ATHON

Ecobank Sénégal renouvelle son engagement pour l’innovation publique en soutenant le GOV’ATHON - 23/12/2025

Tribunal de Pikine-Guediawaye: Nabou Lèye convoquée chez le juge d’instruction ce mercredi

Tribunal de Pikine-Guediawaye: Nabou Lèye convoquée chez le juge d’instruction ce mercredi - 23/12/2025

Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) : Les premiers chiffres d’un retour progressif des déplacés

Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) : Les premiers chiffres d’un retour progressif des déplacés - 22/12/2025

25 gagnants promo CAN 2025 « Jouer, c’est bon mais…. » Toussaint Manga (DG LONASE)

25 gagnants promo CAN 2025 « Jouer, c’est bon mais…. » Toussaint Manga (DG LONASE) - 21/12/2025

Festival Koom Koom de Ziguinchor : « Des actions seront renforcées pour l’autonomisation des femmes à partir de l’année prochaine » (Maïmouna Dièye)

Festival Koom Koom de Ziguinchor : « Des actions seront renforcées pour l’autonomisation des femmes à partir de l’année prochaine » (Maïmouna Dièye) - 20/12/2025

Casamance-Coubanao : les femmes interpellent l’État sur le financement de leurs projets...

Casamance-Coubanao : les femmes interpellent l’État sur le financement de leurs projets... - 19/12/2025

Débat sur le mix énergétique : Senelec appelle à concilier coûts, développement et climat

Débat sur le mix énergétique : Senelec appelle à concilier coûts, développement et climat - 19/12/2025

Financement de projets en Casamance : Les femmes de Nyassia espèrent que le président Diomaye Faye prendra en compte leurs

Financement de projets en Casamance : Les femmes de Nyassia espèrent que le président Diomaye Faye prendra en compte leurs "préoccupations" - 18/12/2025

[Entretien]- Thiès : Habib Kane réitére sa candidature à la mairie de Ville et donne un avant-goût de son programme

[Entretien]- Thiès : Habib Kane réitére sa candidature à la mairie de Ville et donne un avant-goût de son programme - 18/12/2025

Rencontre annuelle des chefs de représentation: La CEDEAO réunit ses bureaux nationaux

Rencontre annuelle des chefs de représentation: La CEDEAO réunit ses bureaux nationaux - 17/12/2025

PFJ: Farba Ngom vient d’arriver pour son deuxième face à face avec le juge d’instruction

PFJ: Farba Ngom vient d’arriver pour son deuxième face à face avec le juge d’instruction - 17/12/2025

Souveraineté alimentaire : comment l’AFS a dopé l’économie locale et repositionné le Sénégal sur l’échiquier africain

Souveraineté alimentaire : comment l’AFS a dopé l’économie locale et repositionné le Sénégal sur l’échiquier africain - 17/12/2025

Baisse du carburant au Sénégal : les gérants de stations-service dénoncent des sanctions « injustes » et menacent de fermer

Baisse du carburant au Sénégal : les gérants de stations-service dénoncent des sanctions « injustes » et menacent de fermer - 17/12/2025

Environnement / Entre dégradation et défis de gouvernance: Des experts appellent à une refonte du système

Environnement / Entre dégradation et défis de gouvernance: Des experts appellent à une refonte du système - 17/12/2025

De la location d'une voiture à la MAC de Mbour : comment Pape M. Diop a floué propriétaires et prêteur

De la location d'une voiture à la MAC de Mbour : comment Pape M. Diop a floué propriétaires et prêteur - 16/12/2025

Thiès - revue des programmes et lancement des tables de concertation : les personnes vivant avec un handicap expriment leurs attentes

Thiès - revue des programmes et lancement des tables de concertation : les personnes vivant avec un handicap expriment leurs attentes - 16/12/2025

Mbacké- Fusils, munitions et ras-clou: la police fait tomber Ibou Diba, chef d’un gang armé, et saisit un arsenal inquiétant

Mbacké- Fusils, munitions et ras-clou: la police fait tomber Ibou Diba, chef d’un gang armé, et saisit un arsenal inquiétant - 15/12/2025

Thiéyène Djoloff 2025- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye revient sur ce qui lie la cité à Cheikh Ahmadou Bamba

Thiéyène Djoloff 2025- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye revient sur ce qui lie la cité à Cheikh Ahmadou Bamba - 15/12/2025

Installation du SED : L’APR se renforce à Kaolack pour la reconquête du pouvoir

Installation du SED : L’APR se renforce à Kaolack pour la reconquête du pouvoir - 14/12/2025

Marie Rose Khady Fatou Faye recadre Abdou Mbow : « Le Sénégal a choisi la rupture, pas vos calculs de pouvoir! »

Marie Rose Khady Fatou Faye recadre Abdou Mbow : « Le Sénégal a choisi la rupture, pas vos calculs de pouvoir! » - 14/12/2025

Assemblée générale de la PAFO à Dakar : 15 ans d’unité et de progrès pour les producteurs africains

Assemblée générale de la PAFO à Dakar : 15 ans d’unité et de progrès pour les producteurs africains - 14/12/2025

RSS Syndication