Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit

Nommé président de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka a officiellement pris fonction en plaçant son mandat sous le sceau de l’intérêt général et de la responsabilité républicaine. Dans un discours empreint de gravité et de retenue, il a salué la confiance du président de la République, tout en soulignant la nature particulière de l’OFNAC, une institution née de l’aspiration citoyenne à plus de justice, d’équité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.







Le nouveau président n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, Serigne Bassirou Gueye, qu’il a décrit comme un collègue et compagnon de parcours. Sous son leadership, a t il reconnu, l’OFNAC a consolidé ses bases institutionnelles, renforcé sa crédibilité et obtenu des résultats notables dans la prévention et la détection des pratiques de corruption, souvent dans un contexte exigeant. Un travail collectif qu’il a attribué aux membres sortants, aux cadres et à l’ensemble du personnel, qualifiés de « gardiens silencieux de l’intégrité ».







Fort d’une longue expérience dans la magistrature et d’une implication dès la genèse de l’OFNAC en 2012, Moustapha Ka a insisté sur sa connaissance intime de l’institution et de ses défis. Refusant toute approche précipitée, il a affirmé que la lutte contre la corruption se construit dans la durée, par la méthode, l’exemplarité et l’intelligence collective. Au cœur de sa vision figure la prévention, qu’il considère comme la stratégie la plus efficace contre la corruption publique, notamment à travers l’éducation citoyenne, les universités et les centres de formation.







Ce nouveau mandat s’ouvre, selon lui, dans un contexte juridique rénové, marqué par une clarification du périmètre d’intervention de l’OFNAC et un recentrage assumé sur son rôle administratif, dans le respect strict de la séparation des pouvoirs et des garanties procédurales.

