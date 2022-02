Commune de Dalifort : Le maire Mamadou Mbengue veut recouvrer ce qui lui est dû dans le marché au poisson et la gare des baux maraîchers de Pikine.

Après son installation à la tête de la commune de Dalifort en tant que maire réélu, Mamadou Mbengue veut accélérer le processus de développement avec sa nouvelle équipe municipale. Ainsi, les priorités sont déjà la construction d'un lycée, l'aménagement et l'embellissement des espaces et la lutte contre la pollution. Mais aussi, au regard des entreprises sur place et qui font de l'économie, le maire compte récupérer sa part au niveau du marché au poisson et au niveau de la gare des baux maraîchers.



Ce qui appartient à la commune, doit revenir à la commune. Si les négociations n'aboutissent pas, je vais engager la semaine prochaine, avec le conseil municipal, un avocat pour que la commune recouvre sa part de ce qui ressort de ces deux maillons économiques faisant partie intégrante de la commune de Dalifort", informe le maire installé ce mercredi.