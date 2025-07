Comment un escroc a tenté de vendre l’image du Général Mbaye Cissé à l’international

C’est une affaire digne d’un thriller politico-militaire que L’Observateur a révélée dans ses colonnes : un homme, usurpant l’identité du Chef d’état-major général des armées (Cemga), le Général Mbaye Cissé, a orchestré une escroquerie internationale audacieuse, visant à soutirer des millions à des investisseurs étrangers. Au cœur de ce scandale, un imposteur nommé Yaya Kâne, dont les manœuvres ont failli compromettre l’image même de l’armée sénégalaise.





Quand une simple photo devient une arme d’arnaque





Tout commence par une image banale. Lors d’un baptême, Yaya Kâne réussit à prendre une photo en compagnie du Général Mbaye Cissé. Un cliché sans importance… jusqu’à ce qu’il en fasse une pièce maîtresse d’un scénario frauduleux. Selon L’Observateur, se présentant comme « l’émissaire personnel » du Cemga, il a utilisé cette photo pour convaincre des hommes d’affaires turcs et leurs intermédiaires qu’il était leur passerelle directe vers des contrats militaires juteux au Sénégal.





30 000 euros envolés dans le vent





Séduit par la perspective d’entrer en affaires avec les hautes sphères de l’armée sénégalaise, un certain Thiero Seydou Mansour Kâne, basé à Dubaï, a facilité le contact entre Yaya Kâne et des investisseurs turcs de la société Radarsan, spécialisée dans les technologies de télédétection militaire. L’usurpateur a alors profité de deux séjours tous frais payés à Istanbul : billets d’avion, hôtels de luxe, repas et transport, pour un préjudice estimé à 30 000 euros, soit près de 19 millions de FCFA.





Mais Yaya Kâne ne s’est pas arrêté là. Toujours selon L’Observateur, il intensifie ses escroqueries : appels WhatsApp truqués, mise en scène d’un faux Général Cissé via un complice au bout du fil, utilisation de numéros masqués… tout était bon pour renforcer sa supercherie et extorquer davantage.





« Allô ? Ici le Général Mbaye Cissé » : quand le faux devient crédible





L’enquête révèle une mise en scène digne d’un film d’espionnage : Yaya Kâne appelait ses cibles via des numéros masqués en se faisant passer pour le Général lui-même, allant jusqu’à mimer des conversations au « bureau du Cemga ». Un jeu d’acteur dangereux qui visait à créer une illusion totale de légitimité.







Pour achever de piéger ses cibles, il tente même d’embrigader un certain M. Ly, un autre contact clé dans le réseau d’intermédiaires. Ce dernier reçoit un appel où la voix au bout du fil – prétendument celle du chef d’état-major – tente de l’amener à soutenir l’opération frauduleuse.





L’honneur du Général et la riposte militaire





Mais c’était sans compter sur la vigilance et l’intégrité du véritable Général Mbaye Cissé. Apprenant l’utilisation frauduleuse de son nom, le chef d’état-major ne tergiverse pas : il saisit personnellement la Section de Recherches de Colobane. Grâce à une enquête méticuleuse, les enquêteurs identifient, interpellent et déférent Yaya Kâne devant le parquet.





L’Observateur souligne que cette intervention directe du Cemga a été déterminante pour mettre fin à l’opération, restaurer la vérité et préserver l’image des Forces armées sénégalaises.