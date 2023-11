Combat Eumeu/Tapha Tine : Le Maire de Mbao, Abdou Karim Sall, apporte son soutien à Tay Shinger

C’est ce dimanche 12 novembre 2023, que les lutteurs Eumeu Sène et Tapha Tine vont s’affronter devant les amateurs de lutte, à l’Arène Nationale de Pikine.



Chez Eumeu Sène, des centaines de supporters ont campé depuis les premières heures de la journée et attendent la sortie de leur champion qui doit livrer un combat royal contre le natif du Baol, Tapha Tine. Ils vont ainsi l’accompagner jusqu’à l’Arène Nationale. Le maire de Mbao, Abdou Karim Sall, par ailleurs Directeur Général de l’Artp a fait le déplacement aux environs de 14h au domicile du lutteur Eumeu Sène alias "Tay Shinger" sis à Mbao. Ami de longue date du lutteur, Abdou Karim Sall a souvent apporté son soutien moral et financier au lutteur, ex roi des Arènes...