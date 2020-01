Cleaning Day, PSE Vert : 13 maires du Réseau des Villes et Communes Vertes et Écologiques du Sénégal à Kigali pour s'inspirer de l'exemple du Rwanda.

Faisant suite au lancement de l'Opération zéro déchet, le Réseau des Villes et Communes Vertes et Écologiques du Sénégal (REVES) n'a pas perdu de temps. Le réseau a, en effet, mandaté 13 maires membres pour rencontrer leurs homologues rwandais, ainsi que les autorités étatiques rwandaises, pour s'inspirer de leur expérience en la matière. La délégation, conduite par le Président du Réseau et maire de Ndiob (région de Fatick), M. Oumar Ba, comprend aussi les maires de Ross-Béthio, Ronkh, Pété et Gandon (région de Saint-Louis), Taïba Niassène, Ndramé Escale et Gagnick (région de Kaolack), Kidira et Ballou (région de Tambacounda), Baba Garage et Touré Mbonde (région de Diourbel), et la Patte d’Oie (Dakar).

La délégation a été reçue par les Ministères en charge de l’Administration locale et de la Coopération, de l’Economie et des Finances, ainsi que de l'Environnement.

Pour approfondir les échanges et le partage entre les deux pays, renforcer les liens de fraternité entre le Sénégal et le Rwanda en matière de décentralisation, d’économie verte, et de gestion des déchets, 13 communes sénégalaises seront jumelées à treize districts rwandais.

La délégation sénégalaise séjournera à Kigali du 18 au 25 janvier.

Le Réseau des Villes et Communes Vertes et Ecologiques du Sénégal compte partager les résultats de cette mission avec les autres maires membres du Réseau et les autorités sénégalaises. Il compte être à l'avant garde pour une bonne appropriation et une bonne mise en œuvre de la vision du chef de l'État à travers les programmes zéro déchet, la transition agro-écologique ainsi que la gestion des ressources naturelles en général, et le foncier en particulier.