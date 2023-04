Classement FIFA : Le Sénégal réintègre le top 18, l’Argentine nouveau numéro 1 mondial !

Les notes de la FIFA ont été divulguées pour ce mois d’avril, suite à la trêve internationale du mois de mars. Comme annoncé, il y a quelques semaines, le Sénégal qui avait été détrôné par le Maroc, nouveau numéro 1 en Afrique, a gagné une petite place. Les Lions de la Téranga qui avaient rétrogradé à la 19ème place, sont désormais 18èmes (1613.21 points) au classement mondial (leur meilleur ranking à ce jour.)



Aliou Cissé et ses hommes restent toujours à la deuxième place du classement FIFA-Afrique toujours dominé par le Maroc (11ème mondial et numéro 1 en Afrique) qui compte 1677.79 points La Tunisie (28ème mondial) vient compléter le top 3 africain avec 1535.76 unités. Les champions d’Afrique 2019, les Algériens (34ème mondial, 1504.19 pts) reviennent dans le top 4 africain suivi par l’Égypte (35eme mondial, 1500.67) qui complète le top 5.



Dans le classement général, les champions du monde 2022, reprennent le pouvoir. Lionel Messi et sa bande sont en tête du peloton. L’Argentine devance le Brésil 2ème et la France 3ème.