Clarification : La FFF refuse de « prêter » Hervé Renard à la sélection ivoirienne !

La Fédération française de football n'a pas donné son accord à la demande de la Fédération ivoirienne de "prêter" Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, pour la fin de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Après une période de réflexion cet après-midi, la FFF a finalement décidé de ne pas accepter la demande de la Fédération ivoirienne informe le média français L’Equipe.



La fédération ivoirienne de football souhaitait confier à Hervé Renard la responsabilité de diriger la sélection ivoirienne qui doit affronter le Sénégal, champion en titre, en huitièmes de finale de la CAN, lundi soir à 20h00 GMT.



Cette issue n'est pas vraiment surprenante, étant donné que la demande ivoirienne semblait étrange dès le départ. Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, respectivement président et vice-président de la FFF, n'avaient en effet pas l'intention de donner suite à cette requête. Toutefois, ils ont pris le temps de réfléchir pour éviter de donner l'impression de bloquer trop rapidement le sélectionneur de l'équipe de France féminine.



Mouhamadou Moustapha GAYE