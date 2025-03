Citée dans une affaire de trafic de passeports : Khadidiatou Tandian atterrit au Faise, mais peine à se faire une place

Son nom a été cité dans une affaire de trafic de passeports de service à l'Asepex, en décembre 2022. Elle était même désignée comme le cerveau de ce trafic.



Aujourd'hui, Khadidiatou Tandian est affectée au Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (Faise). Mais la direction ne semble pas vouloir la recevoir, poussant ainsi le Premier ministre Ousmane Sonko à leur envoyer une note confidentielle dont "EnQuête" détient une copie. Il exige l'intégration de Mme Tandia.



"En votre qualité d'administrateur, vous êtes prié de convoquer Madame Khardiatou Tandia pour son intégration au Faise dès réception de cette lettre. Il faut savoir que Mme Tandia est notre plus proche collaboratrice dans le projet et en qui nous avons une totale confiance", lit-on dans la note.



"Nous travaillons avec elle depuis des années en toute discrétion pour l'atteinte de nos objectifs, ce qui lui a valu une injustice notoire. Une cadre émérite dotée d'éthique et de déontologie, qui fait partie des cadres de l'Administration qui nous ont soutenus depuis le début. Elle a décliné le poste de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour des raisons personnelles et le poste d'administrateur du Faise à votre profit", précise Ousmane Sonko dans sa lettre.



Eu égard à cela, ajoute-t-il, "vous êtes tenu de l'intégrer avec effet immédiat et avec tous les privilèges afférents à son rang cette semaine en tant que votre conseillère spéciale et directrice de l'Appui à l'investissement et aux projets. Elle se chargera de vous conseiller sur tous les plans, de coordonner toutes les activités de la structure. Elle vous sera d'un grand appui, parce qu'elle maitrise le secteur et les partenaires techniques et financiers", appuie-t-il.



"Au vu et au su de son expertise dans plusieurs secteurs, il est primordial de l'impliquer dans toutes les décisions et qu'elle vous accompagne dans tous vos déplacements nationaux comme internationaux pour glaner des partenaires potentiels. Grâce à ses compétences et son expertise avérée, l'État du Sénégal a pu capter un financement de 130 milliards qui seront injectés dans le secteur des exportations et assurer une participation exemplaire du Sénégal à l'Expo Osaka 2025", spécifie le signataire de la lettre.



"À vous, en tant qu'administrateur du Faise, et à Mme Tandia, je vous réitère ma plus grande confiance afin de redorer le blason de cette structure au profit des Sénégalais. Des informations officieuses vous seront communiquées pour une vision plus éclairée dans tous les secteurs de la structure afin de redéfinir des orientations et atteindre les objectifs fixés par le projet", demande Ousmane Sonko.



Enfin, attend-il, "vous êtes tenu, dès lors, à travailler en toute transparence et en parfaite confiance et collaboration avec Mme Tandia afin de relever les défis et de statuer sur la situation des Sénégalais de l'extérieur (...)", lit-on dans la lettre. “





Le Quotidien EnQuête