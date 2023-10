Cité Mixta : un gang de 17 membres dont 7 jeunes a été arrêté avec du matériel et une voiture volée, du haschich, du chanvre indien et des pilules de volets.

A la suite, des témoignages des voisins qui habitent dans le même bâtiment, affirmant avoir aperçu des jeunes munies d’une télévision dans grand modèle. Le plaignant Pape Demba Kane, interrogé, corrobore les faits et déclare que son appartement avait été cambriolé la nuit du 27 au 28 septembre dernier. Il confirme que sa télévision et sa voiture de marque Hyundai à son nom ont été dérobées.

Quant à l’agent d'immobilier, Malick Gomis dit Enry qui se dit gérant de l’appartement et qui le loué entre 10 000 et 25 000 CFA, ne détient même pas l’autorisation administrative. Il sera lui aussi épinglé.

Ainsi, Fallou Diop âgée de 22 ans et ancien mécanicien de profession, nie le vol de la télévision et affirme que l’appareil lui a été confié par Seydou Faye qui est en fuite. Maty Gueye âgée de 23 ans quand elle, affirme qu’elle avait loué l'appartement pour 48h et reconnaît son statut de prostitué sans présenter une carte sanitaire. Elle nie avoir participé au cambriolage, par contre assure qu’elle a passé 2 nuits avec la bande. Le reste des jeunes fille a savoir : Awa Dacosta 18 ans, Aïssatou Diallo 22 ans alias Chacha, Aminata Gueye 27 ans, Coumba Ndoye Mané 23 ans Fatima Sow 18 ans et Maïmouna Ndao, ont tous reconnus être des filles de joies.

À cet effet, le 2 octobre passé, le gang a été présenté au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit par infraction avec usage de cisailles, détention et trafic de volets, détention et usage de chanvre indien, détention et usage collectif de haschich, incitation à la débauche, proxénétisme, non-inscription au fichier sanitaire, détournement de mineur, exploitation d’appartement meublé sans autorisation, recel et complicité de ces chefs » énumère le journal l’observateur. En tout, cette bande de jeunes risque gros vu les charges qui pèsent sur eux.

La tristement célèbre cité Mixta a 6une fois de plus, défrayé la chronique. Un gang qui s’adonnait au vol, à la prostitution et au trafic de drogue a été arrêté par les éléments de la police des Parcelles Assainies assainies le jeudi 28 septembre passé dans un appartement de la cité mixta. Le gang qui est composé de 17 jeunes dont 7 filles a été déféré et envoyé en prison ce lundi dernier, révèle le journal l’observateur dans ses colonnes.En effet, la bande de jeunes s’adonnait à la prostitution et au trafic de drogue dans un appartement meublé de la cité Mixta, géré et loué par un agent immobilier du nom de Malick Gomis dit Enry. En plus de tous ces crimes, le groupe avait cambriolé la maison d’un certain Pape Demba Kane, emportant avec eux une télévision et la voiture de ce dernier. Dénoncé par le chef de quartier des lieux, le gang a très vite reçu la visite de la brigade de recherche (BR). Dans un premier temps, les limiers ont arrêté 3 des membres du gang, dont Maty Diop et Maimouna Ndao, Fallou Diop et Samba Ndiaye alias Pezzy qui a aussitôt Balancé ces autres acolytes qui suivaient l’opération de loin (Assane Ndiaye alias Mbappé). Après une course poursuite qui conduit les policiers dans l’appartement de Malick Gomis dit Enry ou Mbappé s’était réfugié, les fouilles ont permis de trouver sur place 65 pilules de volet, 7 paquets de chanvre indien et 5 haschichs et des matériels volés.