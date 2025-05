Cité Keur Gorgui : Des ouvriers sans protection travaillent au 6e étage d'un chantier

À la Cité Keur Gorgui, en plein cœur de Dakar, des ouvriers travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses. Ce mercredi 14 mai, des témoins ont signalé, images à l’appui, la présence d'ouvriers non équipés de protections (casques, harnais, gilets, etc.) en pleine activité sur la façade au 6e étage d’un immeuble, debout sur de simples échafaudages.



Une situation alarmante, d’autant plus qu’elle survient quelques semaines seulement après un drame similaire dans le même quartier. En effet, en mars dernier, trois ouvriers ont perdu la vie en chutant d’un immeuble de 10 étages, faute de mesures de sécurité adéquates.



Malgré la gravité des précédents accidents, il semble que les règles de sécurité sur les chantiers soient encore largement ignorées dans certaines entreprises du BTP. L’absence de contrôle rigoureux ou de sanctions dissuasives favorise une répétition des négligences, au péril de la vie des ouvriers.