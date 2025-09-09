CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech


Un scandale d’ampleur secoue l’écosystème numérique au Sénégal. Selon les révélations du quotidien Libération, la Fintech CinetPay, spécialisée dans les solutions de paiement électronique, se retrouve au cœur d’une enquête tentaculaire mêlant association de malfaiteurs, exercice illégal d’une activité bancaire, collecte illicite de données personnelles et blanchiment de capitaux.
 
Une arrestation qui fait tomber le masque
 
Tout est parti de deux plaintes, rapidement suivies d’autres. La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a ouvert une enquête qui a mis au jour un réseau d’escroquerie organisé et structuré. La chargée du développement commercial et de la prospection de CinetPay, M. Faye, a été arrêtée et présentée au parquet ce lundi. D’autres responsables et agents de la société ont également été entendus par les enquêteurs.
 
Des victimes harcelées et humiliées
 
Les méthodes employées par ce réseau sont particulièrement troublantes. Une première victime a été harcelée au téléphone par des individus se présentant comme responsables de la société Prontopaiement, qui exigeaient, sous menace, le remboursement immédiat d’un prétendu prêt en ligne de 10 000 Fcfa. Pour accentuer la pression, ils ont envoyé un document contenant toutes ses filiations, avant de contacter directement sa famille.
Une seconde victime a subi le même traitement, cette fois sous couvert de représentants de la banque Leviet.
 
Une machinerie ivoirienne au cœur de l’arnaque
 
L’enquête de la DSC a révélé que les fonds collectés transitaient par une société basée en Côte d’Ivoire, Nectar Microcrédit Technologie, via la plateforme CinetPay. M. Faye était désignée comme le principal contact. Mais le plus surprenant a été découvert lors d’une perquisition au siège de CinetPay Sénégal.
Dans le bureau de M. Faye, les policiers ont mis la main sur un document d’immatriculation de la société Sunutech Ltd Sarl, qui opérait sous le nom de Seyp Sénégal. Cette entité est accusée d’avoir orchestré une vaste escroquerie ayant fait perdre plus de 10 milliards de Fcfa à des Sénégalais. Les principaux mis en cause, de nationalité chinoise, ont depuis pris la fuite vers la Côte d’Ivoire, où CinetPay a vu le jour.
 
Des flux financiers suspects en 2024
 
Plus inquiétant encore, les investigations techniques ont montré que CinetPay a assuré la gestion de tous les paiements frauduleux liés à Sunutech Ltd Sarl durant l’année 2024, précisément au moment où la DSC annonçait avoir neutralisé Seyp Sénégal.
 
Jeux d’argent clandestins et Lonase en alerte
 
Comme si cela ne suffisait pas, les enquêteurs ont également découvert une mise en demeure du directeur général de la Lonase adressée à CinetPay. La lettre accuse la Fintech d’avoir servi de plateforme financière pour trois mastodontes du jeu en ligne clandestin : 1Win, Betwinner et Melbet.
Mardi 9 Septembre 2025
