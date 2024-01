Choc Sénégal/Cameroun : Les koldois confiants pour la victoire…

Les fouladounabe sont très confiants pour le match opposant le Sénégal au Cameroun considéré comme le choc de la 2e journée de la coupe d’Afrique des nations en Côte d’ivoire. Ainsi, les pronostics vont bon train chez les supporters en occupant toutes les discussions du moment à quelques heures le coup d’envoi. Dans cette ambiance, c’est un parfum de revanche qui plane sur toutes les lèvres tellement les supporters ont envie d’une victoire « écrasante » contre le Cameroun pour marquer leur empreinte dans ce tournoi continental.





Pour Cherif Diao habillé aux couleurs nationales « nous allons battre le Cameroun par quatre buts à zéro car nous avons les joueurs qu’il faut pour ce travail-là. D’ailleurs, cette équipe camerounaise n’est que l’ombre d’elle-même depuis quelques années avec des problèmes internes récurrents. C’est pourquoi, je pense que notre équipe est de loin supérieure à celle du Cameroun. En ce sens, je précise que l’entraineur Aliou Cissé a su trouver la bonne formule entre nouveaux et anciens joueurs pour la victoire. »





Il faut rappeler que le Sénégal n’a gagné le Cameroun en compétition officielle qu’une seule fois. Et c’était à la CAN algérienne de 1990 par deux buts à zéro.



Dans cette dynamique, poursuit Batabo S « nous sommes très confiants pour ce match. D’ailleurs, on suivra le match avec beaucoup de sérénité même si le Cameroun reste une grande équipe d’Afrique. Cependant, en suivant leur premier match contre la Guinée, ils ont beaucoup péché dans le jeu avec un adversaire réduit à dix. C’est pourquoi avec l’expérience de notre coach et de nos joueurs, on peut faire largement la différence… »





A l’image de ces supporters, tous les autres que nous avons abordés sur ce match affichent la même confiance dans la capitale du Fouladou.