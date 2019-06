Cheikh Mouhamadou Bamba Niang, (directeur des affaires juridiques de la CENTIF) : « Nous avons transmis environ 200 dossiers à la justice… »

À l'occasion d'un atelier régional de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le directeur des affaires juridiques de la CENTIF, magistrat de son état, a fait savoir que la cellule nationale de traitement des informations financières, a reçu et transmis environ 200 rapports à la justice et qu'une cinquantaine de dossiers a fait l'objet de procès au niveau des différentes juridictions. "À l'issue du traitement des dossiers au sein de la CENTIF, les rapports qui nécessitent une transmission à la justice le sont, les procureurs sont saisis conformément à la procédure qui s'applique à notre métier et une information judiciaire est ouverte…", a-t-il déclaré...