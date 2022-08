Championship : Ilimane Ndiaye claque un doublé express contre Blackburn…

L'attaquant sénégalais s'est illustré de fort belle manière cet après-midi lors de la réception de Blackburn par Sheffield United (5ème journée de championship anglaise.) Entrée en cours de jeu lors de la seconde période (65ème), Ilimane Ndiaye s'est offert un doublé express en à peine six minutes passées sur la pelouse.



Sur un bon service de Sander Berge, le Lion de la Téranga permettra à son équipe qui menait déjà par un but à zéro, de faire le break (2-0, 73e.) Quelques minutes plus tard il récidive à la 79e (3-0), son troisième but de la saison en quatre titularisations.