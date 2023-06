Championnat de Golf (Saly) : Matalibé Diop s’impose chez les Pros, les JOJ 2026 en ligne de mire de la FSG

Le championnat sénégalais de golf et du Sénégal qui s’est déroulé sur huit journées, a été clôturé ce samedi à Saly Portudal. Chez les golfeurs professionnels Matalibé Diop pensionnaire du club de Golf de la pointe des Almadies s’est illustré en prenant la tête du classement général à l’issu du championnat (45 points), Sini Diop (29 pts) Libasse Mbaye (24 pts.) Au total 12 joueurs pros et une cinquantaine de golfeurs amateurs ont pris part à la compétition.



Cette année la dotation globale a été doublée avec une prime de 2 milions FCFA dont 750.000 pour le vainqueur. Toutefois, le grand gagnant du championnat, Matalibé Diop, voudrait que des efforts soient faits afin de permettre à des golfeurs professionnels de prendre part à des tournois internationaux.

Lors de son allocution la secrétaire générale de la fédération sénégalaise de Golf, Youhanidou Wane, s’est félicitée de la bonne tenue de cette journée de compétition.



Par ailleurs, elle a attiré l’attention des autorités pour l’accompagnement du golf sénégalais dépourvu de structures et d’équipements adéquats. Il s’agit là de préparer les jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026 en plus des autres tournois programmés dans la sous-région.