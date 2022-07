Championnat de Golf : Matalib Diop élu meilleur joueur chez les pros et reçoit une prime d’un million de F CFA.

La Fédération sénégalaise de Golf a dévoilé ce samedi, les noms des meilleurs golfeurs du Sénégal de la saison 2022. Une cérémonie de remise de récompense a eu lieu ce samedi à l’issue du championnat national.



Matalib Diop a ajouté un autre trophée à son palmarès, alors qu'il a été nommé meilleur joueur de la saison 2022 chez les pros du Golf sénégalais. Il devance Seydina Diongue (56 points) et Abdoulaye Diouf (50 points) que l'on pensait aussi favori de la compétition.



La FSG renseigne qu’il a réussi à tirer son épingle du jeu, malgré la ténacité de ses adversaires sur le podium. Matalib Diop a ainsi reçu une enveloppe d’un million de F Cfa de la Fédération sénégalaise de golf en guise de récompense.



Chez les Cadis, c’est le jeune Sala Faye qui a été sacré champion avec 68 points. Il est suivi par Daba Sène (62 points) et Abdoul Kane (44 points).



Dans le volet de la première série, Léonard Philip a été couronné avec 58 points. Kamil Rahal (40 points) et Mimi Rahal (48 points), ont réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment dans la deuxième et troisième série.



Le deuxième vice-président de la fédération de golf, Sidy Guèye, qui présidait la cérémonie, a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les golfeurs à se retrouver autour d’une table pour échanger des idées afin de faire aller de l’avant la discipline au Sénégal.