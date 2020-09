Championnat Espagnol : Laliga lance sa nouvelle saison entre innovations et mesures alternatives.

It’s not football, it’s Laliga ! Le slogan de Laliga, le championnat Espagnol est plus que jamais une réalité. C'est du moins l'avis de la déléguée de la Laliga au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie, Ramata Thiam qui s'adressait à la presse ce mercredi. Une rencontre dont le prétexte a été le lancement de la nouvelle saison du championnat Espagnol 2020 / 2021, le 12 septembre prochain.



Dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, il était primordial de faire en sorte que le jeu reprenne. Mais dans un format qui se veut de proximité, c'est à dire rapprocher les téléspectateurs du jeu afin de réduire les inconvénients des matches qui se joueront à huis clos.



À en croire Ramata Thiam, c'est dans ce sens que nouvelles innovations ont été apportées dans le cadre de la diffusion des matches de football : Son virtuel pour une meilleure animations dans les tribunes, changement de types de caméra (nouveaux plans), intégration de stats durant le match, Replay à 360 degrés, présentation 3D, statistiques des joueurs en temps réel (schémas tactiques, déplacement des joueurs, kilométrage des frappes...)



Implantée au Sénégal depuis déjà trois années, Laliga compte s'implanter un peu plus en Afrique. D'ailleurs, une collaboration avec les structures sportives sénégalaises seraient d'actualité fera t-elle savoir. À noter que la double confrontation entre le FC Barcelone et le Real Madrid, pour le compte du Clasico est prévu le 25 octobre et le 11 avril 2021.