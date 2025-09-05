Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le Khalife prêche la paix et invite pouvoir et opposition à consolider le dialogue

La cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba s’est tenue ce vendredi dans la cité de Mame Amary Ndack Seck, en présence du ministre de l’Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, et d'une forte délégation gouvernementale.



Ce dernier, qui a transmis le message du chef de l'État, a rappelé l'œuvre de Mame Amary Ndack Seck et son engagement sans faille au service de l'islam et de son peuple. Après avoir exprimé ses regrets pour les dégâts causés par les inondations, Jean-Baptiste Tine a sollicité les prières du Khalife pour le Sénégal, le chef de l’État et les membres du gouvernement.



À cette occasion, le Khalife, par la voix de son porte-parole, a insisté sur les enseignements de l'islam pour corriger les maux qui sont aujourd'hui notés dans la société. Le guide religieux a exhorté les musulmans à un retour à l'éducation islamique, en se basant sur les enseignements de leurs devanciers, notamment ceux de Mame Amary Ndack Seck. Il a invité les jeunes à gagner leur vie dignement et à renoncer à toute entreprise visant à s'approprier des biens au prix de leur vie.



S'agissant de la gestion du pays, le Khalife a également invité le pouvoir et l'opposition à consolider le dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a enfin remercié le gouvernement, à travers ses services déconcentrés, d'avoir honoré ses engagements relatifs à l'organisation du Gamou de Thiénaba et a prié pour le chef de l’État ainsi que pour l'ensemble des Sénégalais.