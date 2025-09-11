Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des "bonnes mœurs" et à l'union des cœurs


À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, la cité religieuse par la voix de ses représentants (porte-parole et autres), a appelé à la promotion des bonnes mœurs dans un contexte marqué par des dérives de toute nature. 
 
Ainsi, le Khalife général de Ndiassane a invité les sénégalais,  notamment les musulmans, à la revalorisation des bonnes pratiques face aux fléaux qui gangrènent notre société. 
 
Le guide religieux a insisté sur l'urgence de faire face à la corruption, la course effrénée vers le profit, etc... À cet effet, Mame Cheikh Bou Kounta a été donné comme modèle intemporel à travers ses bonnes actions au service de la purification de l'âme. De son côté,  Serigne Khalifa Abdallah Kounta, porte-parole du Khalife général de Ndiassane, qui a transmis le message du guide religieux, a invité la société sénégalaise, précisément les hommes politiques, à l'union des cœurs, au respect des valeurs morales, cultuelles et institutionnelles, à tourner le dos à la méchanceté, à l'envie de nuire, entre autres. Il a prié pour le chef de l’État, pour les membres de la délégation et pour le Sénégal.
 
Conduisant la délégation gouvernementale, le ministre Mabouba Diagne est revenu pour sa part sur l'héritage prophétique en saluant notamment le travail remarquable de la famille Kountiyou dans le cadre de la cohésion sociale et la coexistence des religions au Sénégal.
 
 
M. Diagne a indiqué par ailleurs que l'État ne ménagèra aucun effort pour garantir la liberté de culte au Sénégal. Dans la foulée, Mabouba Diagne a sollicité les prières du guide religieux pour la réussite des projets et programmes de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du PRES...


Jeudi 11 Septembre 2025
Moussa Fall



