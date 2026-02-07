Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations " Dello Njukkal ": Les précieux conseils du Général Mbaye Cissé aux invalides et blessés de guerre


Le Chef d’État-major général des Armées, le Général d’Armée Mbaye Cissé, a délivré un message fort à l’endroit des militaires invalides et blessés de guerre, lors de la cérémonie de remise des Lettres d'allocations « Dello Njukkal » destinées aux 25 cellules bénéficiaires.

Dans un discours improvisé, le Général Mbaye Cissé a profité de cette rencontre pour prodiguer de précieux conseils à ses anciens camarades d’armes, insistant sur la nécessité de l’unité pour mieux défendre leurs intérêts.
 

Reconnaissant que la clôture de la campagne a été marquée par certaines tensions, il a relativisé ces divergences, les qualifiant de réalités inhérentes à toute organisation humaine. Toutefois, il a exhorté les bénéficiaires à dépasser les divisions internes.
 

« Si nous voulons avancer, il faut que les gens arrêtent les divisions et les petites querelles. Il faut dissoudre toutes ces associations et en créer une seule, afin de parler d’une seule voix aux autorités », a-t-il déclaré, soulignant que l’unité constitue un levier essentiel pour obtenir des avancées significatives.
 

Selon le Chef d’État-major général des Armées, la fragmentation actuelle complique l’accompagnement du commandement militaire. « Tant que vous serez divisés, il sera difficile pour le commandement d’être à vos côtés », a-t-il averti, précisant que son intervention s’inscrit dans un plaidoyer pour l’unité, déjà mis en avant lors de la cérémonie de lancement de la campagne.
 

Le Général Mbaye Cissé a également salué l’engagement du pôle social, qu’il a remercié pour son investissement dans la concrétisation de cette initiative au profit des militaires invalides et blessés de guerre.
 

Enfin, il a plaidé pour la pérennisation de la campagne « Dello Njukkal », souhaitant qu’elle devienne un rendez-vous annuel. « Une fois dans l’année, il faut penser aux camarades blessés ou handicapés par la maladie. Même sans grandes cérémonies, il faut qu’il y ait un jour dédié aux invalides », a-t-il soutenu.

Samedi 7 Février 2026
