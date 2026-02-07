Tournée économique à Kédougou : le Pr Bassirou Diomaye Faye pose la première pierre du LYNAQE de Salémata

Dans le cadre de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce samedi 7 février, à Kédougou, à la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Éthique (LYNAQE) de Salémata.



Cette initiative s’inscrit dans un programme national structurant visant l’implantation de lycées d’excellence dans toutes les régions du pays, avec pour objectif de corriger les déséquilibres territoriaux et de rapprocher une éducation de haut niveau des populations. Inspirés des acquis des lycées d’excellence existants au Sénégal et d’expériences internationales, les LYNAQE constituent une réponse concrète au déséquilibre entre les filières, en favorisant la formation de scientifiques capables de contribuer efficacement au développement national.



Dans son discours, le Chef de l’État a rappelé que les LYNAQE ont pour vocation de stimuler l’innovation, la créativité et l’excellence scientifique, notamment dans les domaines des STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). Ils offrent aux élèves des environnements propices au travail intellectuel, à la rigueur et à la performance, répondant ainsi à un double impératif : renforcer la qualité des apprentissages et corriger les disparités socio-économiques dans l’accès à une formation d’élite.



Véritable maillon stratégique des politiques publiques d’équité et de justice sociale dans le secteur éducatif, le LYNAQE se veut également un outil structurant de formation du capital humain scientifique et technique, destiné à renforcer la souveraineté nationale, soutenir l’innovation et accroître la compétitivité du pays. Le concept Nation-Armée place au cœur du parcours scolaire la discipline, la rigueur, le civisme et l’esprit de responsabilité.



Chaque LYNAQE sera conçu comme un campus d’internat d’environ dix hectares, accueillant 600 élèves de la 6ᵉ à la Terminale, recrutés par concours national. Le dispositif vise une parité filles-garçons, une représentation équilibrée des territoires, incluant des élèves issus du franco-arabe ainsi que des élèves en situation de vulnérabilité. Le modèle d’encadrement, co-construit par l’Éducation nationale et les Forces armées, allie exigence pédagogique et cadre structurant, au service de la réussite scolaire et de la formation de citoyens responsables.

