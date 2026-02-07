Candidature de Macky Sall au Sg de l'ONU- l'ex députée Maïmouna Sène répond à Seydi Gassama: " La République n'est pas un tribunal médiatique".


Candidature de Macky Sall au Sg de l'ONU- l'ex députée Maïmouna Sène répond à Seydi Gassama: " La République n'est pas un tribunal médiatique".
Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, l'ex députée Maïmouna Sène, par ailleurs membre du secrétariat exécutif de l'Apr, a tenu à apporter la réplique, suite à la sortie de Monsieur Seydi Gassama sur la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU.
 
" La République n'est pas un tribunal médiatique. Monsieur Seydi Gassama votre récente sortie contre l’éventuelle candidature du président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU, ainsi que vos injonctions au Président Bassirou Diomaye Faye, interpellent tout citoyen attaché aux principes républicains à la paix et à la stabilité. Vouloir dicter la politique étrangère du Sénégal sous le coup de l'émotion ou du militantisme est une démarche périlleuse pour notre nation", a-t-elle regretté.
 
Selon elle toujours, " le rôle d'un chef d'état est de porter une diplomatie qui fait rayonner le pays. Ainsi, un sénégalais à la tête d'une grande institution mondiale telle que l'ONU est non seulement une fierté mais surtout une victoire pour notre diplomatie. Demander au président de la République de ne pas porter la candidature du président Macky Sall est une erreur de jugement. En accusant le président Macky Sall, monsieur Seydi Gassama sort de son rôle de défenseur des droits humains pour entrer dans l'arène politique. Vous n'êtes pas sans ignorer que la justice suit des procédures. C'est pourquoi, porter des accusations graves et sans jugement définitif en exigant des sanctions immédiate et une forme de justice expéditive, qui fragilise l'État de droit que vous prétendez défendre", a-t-elle renchéri.
 
Avant de l'appeler à participer à la pacification de " l'espace politique pour la stabilité de notre pays. Telle notre devise un peuple - un but une foi"...
Samedi 7 Février 2026
