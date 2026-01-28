Crise dans les secteurs de l'Éducation et la Santé: Le G7 conteste la légitimité du président du Haut Conseil du Dialogue social

Le Groupe des sept syndicats (G7) est monté au créneau ce mercredi pour dénoncer ce qu’il qualifie de « dérives autoritaires » du président du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS), Mamadou Lamine Dianté , à la suite de récentes déclarations sur la légalité des mouvements de grève en cours, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.



Dans une déclaration rendue publique, le G7 fustige les propos de Monsieur Dianté, président du HCDS, qui aurait affirmé que « toute grève en janvier est illégale ». Pour les syndicats, cette prise de position est dépourvue de tout fondement juridique et constitue une tentative de délégitimation des luttes sociales en cours.



Selon le G7, le président du HCDS outrepasse ses prérogatives. « Il n’a ni la compétence ni l’autorité pour statuer sur la légalité d’un mouvement de grève », soutiennent les secrétaires généraux, rappelant que la mission première du Haut Conseil est la médiation et la facilitation du dialogue social, et non l’intimidation ou l’appel à la répression.



Les organisations syndicales dénoncent également une rupture de confiance profonde avec l’actuel président du HCDS, qu’elles accusent de partialité et de proximité avec le pouvoir exécutif. Cette défiance a conduit, selon le G7, à l’exclusion de Monsieur Dianté des circuits de communication officiels du cadre syndical.



La déclaration évoque par ailleurs un passif jugé lourd dans le parcours de l’actuel président, notamment son rôle dans l’éclatement du Grand Cadre en 2015, présenté comme un précédent révélateur d’un manque de constance et de probité dans la gestion du dialogue social.



Pour le G7, la posture du HCDS contraste avec la réalité du terrain, marquée par le non-respect récurrent des engagements de l’État envers les travailleurs. « Plutôt que de s’attaquer aux manquements du gouvernement, le HCDS choisit de s’en prendre aux travailleurs », déplorent les syndicats.



Enfin, le G7 a tenu à saluer la « détermination exemplaire » des enseignants engagés dans la lutte pour l’apurement du passif social, appelant l’ensemble de la base syndicale à rester mobilisée et vigilante face à ce qu’il considère comme des tentatives de diversion émanant d’ une " autorité en quête de légitimité" .