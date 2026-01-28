Fin de mandat à la Délégation générale du Québec : Iya Touré dresse le bilan de ses cinq ans à Dakar


Après cinq (05) années à la tête de la Délégation générale du Québec à Dakar, M. Iya Touré a dressé, ce mardi 27 janvier 2026, le bilan de son mandat au cours d’un entretien avec la presse. L’occasion pour le diplomate de revenir sur sa vision, les acquis de la coopération Sénégal–Québec et les perspectives de développement dans la sous-région.

Nommé en 2021, Iya Touré s’était fixé quatre objectifs majeurs : accroître la visibilité du Québec au Sénégal, faire de Dakar un hub diplomatique dans la sous-région, renforcer les actions de terrain et se doter des moyens nécessaires pour concrétiser ses ambitions. Un pari qu’il estime avoir relevé, notamment à travers le renforcement des échanges économiques et institutionnels entre les deux territoires.

Économiste de formation, le délégué général a insisté sur l’importance de la création de richesse en Afrique comme levier de développement mutuel. C’est dans cette dynamique qu’a été mise en place une structure dénommée SE BE CA, chargée de connecter et de gérer les écosystèmes économiques du Sénégal et du Québec. Cette initiative vise à faciliter les partenariats, l’investissement et le transfert d’expertise entre les deux parties.

Sur le plan de la connectivité, Iya Touré a annoncé le lancement prochain d’une liaison aérienne directe Montréal–Dakar, opérée par Air Transat. Le premier vol est attendu entre le 16 et le 17 juin prochain, une avancée majeure pour les échanges économiques, touristiques et culturels entre le Sénégal et le Québec.

Par ailleurs, il a rappelé que plusieurs secteurs ont été au cœur de la coopération bilatérale, notamment le secteur minier, avec le développement de partenariats permettant aux entreprises sénégalaises de bénéficier de l’expertise québécoise, mais aussi l’éducation et l’agriculture, considérés comme des piliers stratégiques du développement durable.

En fin de mandat, Iya Touré a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour la confiance accordée et l’accueil réservé durant son séjour à Dakar. Toutefois, il a lancé un plaidoyer fort en faveur de l’investissement dans la formation technique et professionnelle, qu’il considère comme une condition essentielle pour l’employabilité des jeunes et la réussite des projets de développement.

Mercredi 28 Janvier 2026
Dieynaba Agne



