Célébration : Bamba Dieng a rendu hommage à Pape Bouba Diop, après avoir marqué...

La scène a fait le tour de la toile. Après avoir inscrit le second but sénégalais contre le Cap-Vert, Ahmadou Bamba Dieng a célébré sa réalisation signée à la 92éme minutes, de fort belle manière. En duo improvisé avec Idrissa Gana Gueye, Bamba a esquissé des pas de danse sénégalaise près de la ligne de touche, devant les supporters, tel que le faisait feu Pape Bouba Diop. Un bel hommage ainsi rendu à l'ancien footballeur international sénégalais, décédé le 29 novembre 2020.



À la fois simple et facilement reconnaissable, l'une des plus fameuses célébrations de Pape Bouba a été ainsi ressuscitée au Cameroun, devant le public de Bafoussam dont une partie a tout de suite compris le beau geste de Bamba Dieng qui a grandi avec les exploits de la génération 2002.



Le jeune attaquant qui a marqué son premier but avec la sélection nationale, marque également le coup avec cette belle inspiration. Comme quoi, malgré l'alternance générationnelle, la tanière garde encore un lien privilégié avec ses légendes dont Bouba Diop a jamais un Rock au cœur de Lion.