Caution pour les élections législatives : la CDC ouvre ses guichets aux candidats jusqu'au 29 septembre à 0 h.  

En prélude aux prochaines élections législatives, la Caisse de dépôts et consignations (CDC) informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis… et les entités regroupant les personnes indépendantes que le versement de la caution est reçu au niveau de ses guichets dans les conditions ci-après :



-du 23 septembre au 28 septembre 2024 inclus, de 8 h à 19 heures sans interruption ;

-au dernier jour de dépôt matériel des dossiers de déclaration de candidature, à savoir le 29 septembre 2024, de 8 h à 00 h sans interruption.



Ainsi, la CDC rappelle que la caution est remise sous la forme exclusive d'un chèque de banque d'un montant de 15 millions de FCFA par le mandataire légalement désigné.

Le communiqué informe qu'en vue de faciliter l'obtention de l'attestation, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations précise qu'à la réception du chèque de banque, une quittance et une attestation de confirmation du dépôt sont aussitôt délivrées au mandataire.