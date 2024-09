Carnet blanc: Me Lika Bâ a dit Oui à l’ex-ministre des sports , Matar Bâ

La célèbre notaire Me Lika Bâ a dit Oui devant Dieu et devant les hommes à l'ex ministre des sports du Sénégal, Matar Bâ. L’union sacrée a été scellée en toute intimité jeudi dernier par Serigne Sidy Abdoul Ahmad Mbacké dans la cité religieuse à Touba. Selon Dakarposte qui donne l’information, Mr et Mme Bâ entendent organiser un mariage grandiose qui marquera les esprits.