Candidature de Benno pour 2024/ Mamour Cissé : « Le bon profil, c’est celui qui ne traîne pas de casseroles et qui a la capacité de préserver la république »

C’est toujours l’incertitude chez certains qui attendent toujours le choix du Président Macky Sall par rapport au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ce n’est visiblement pas le cas de Mamour Cissé, président du Psd/Jant Bi et membre de la coalition présidentielle qui s’exprimait au micro de Dakaractu. Selon l’allié du Président Macky Sall, les critères du remplaçant du leader de Benno doit d’abord, avoir comme épine dorsale, le plan Sénégal émergent. Il doit en réalité, baser sa politique sur ce référentiel qui a été porté depuis des années par le chef de l’Etat.







L’autre critère du successeur de Macky Sall, c’est d’avoir la capacité de rassembler et d’avoir l’éthique et la morale. « C’est important d’avoir un technocrate qui rassemble et qui ne traîne pas de casseroles » a proposé Mamour Cissé qui considère, dans la foulée que les sénégalais sont actuellement exigeants et qu’il faut préserver, vaille que vaille, la république.