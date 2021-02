Campagne de vaccination contre le coronavirus au Sénégal : Démarrage à la fin de ce mois (Conseil des ministres)

Le Sénégal est décidé à venir à bout de la maladie à coronavirus. C'est du moins la volonté affichée par le chef de l'État, Macky Sall en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.



« Au regard des effets de la pandémie de Covid-19 sur notre économie et l’équilibre de notre société, le Président de la République souligne la nécessité d’anticiper et d’agir en modes "Diligence" et "Fast Track".



Il s’agit, dès lors, d’accélérer les procédures, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières requises afin de vacciner, dans les meilleurs délais, les populations cibles prioritaires identifiées », lit-on dans le compte rendu du mercredi 10 février.



Le président Sall demande au ministre de la Santé, à son homologue des Finances et du Budget ainsi que tous les autres ministres concernés, « de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale, nécessaire au lancement sur l'ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination à la fin du mois de février 2021 au plus tard. »



Dans le cadre du dispositif Covax, le Sénégal attend 1,3 million de doses du vaccin d'AstraZeneca sous licence SII (Serum Institute of India). Les réfrigérateurs devant servir à la conservation de ce vaccin dont les conditions de stockage requièrent 2 à 8 degré celsius, ont été réceptionnés par le ministre de la Santé. Parallèlement à cette initiative, des pourparlers sont en cours pour disposer du vaccin chinois Sinopharm. Les autres vaccins dont le Russe Sputnik V validé par une étude publiée dans la revue anglais The Lancet ne sont pas écartés, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Dans sa stratégie de vaccination, le Sénégal cible le personnel médical, les personnes âgées ou vivant avec des comorbidités. C'est au moins 20% de la population qui doit être vaccinée dans un premier temps en attendant un élargissement de la campagne pour acquérir l'immunité collective. Le Sénégal est touché de plein fouet par l'épidémie et a enregistré depuis le 2 mars 2020, 29.521 cas positifs dont 24.351 guéris, 712 décédés et 4.457 sous traitement.