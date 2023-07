Calebasses de l'Excellence Awards / Samba Ndiaye distingué : " Une fois que les voies seront disponibles avec l'accompagnement des autorités étatiques...nous allons faire klaxonner le train".

"En entendant ma distinction, Prix du désenclavement, permettez moi de vous dire que j’ai d’abord pensé aux pirogues en fibre de verre que j’ai conçues et pour lesquelles nous avons eu un brevet d’invention et dont l’objectif, au delà de la pêche, était aussi de nous permettre de désenclaver les îles. D’ailleurs, pour justement ce travail, j’ai eu le Cauris d’Or, j’ai eu le Guerté d’Or et j’ai eu le Malaw de l’excellence. J’espère qu’aujourd’hui, cette distinction ne va pas boucler la boucle parce que l’avenir est devant nous et justement, cette distinction va davantage nous motiver pour avoir encore des distinctions", a indiqué Samba Ndiaye à l'occasion de la soirée dédiée à la 17e édition des Calebasses de l'Excellence Awards.

M. Ndiaye de poursuivre : "Aujourd'hui le président de la République Macky Sall m'a confié le secteur de l'exploitation ferroviaire. Je sais que c'est un besoin qui est là que tout le monde attend avec impatience. Le train désenclave, le train règle les problèmes des populations les plus démunies (le problème de leur déplacement). Le train règle le problème du fret et donc en conséquence, règle aussi la problématique de l'état de nos routes. Nous avons donc le devoir de faire en sorte que le train puisse rouler."

"Au niveau de GTS, nous avons le matériel qui est disponible, nous avons formé le personnel...Il ne nous reste qu'une seule chose, c'est la disponibilité des voies ferrées. Une fois que les voies seront disponibles avec l'accompagnement des autorités étatiques, du gouvernement, nous allons faire klaxonner le train pour que les sénégalais puissent aller à Tamba, à Touba, à Saint-Louis etc... Vivement que cela arrive pour le développement du Sénégal, pour le désenclavement de nos territoires!", a-t-il conclu.