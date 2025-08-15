CRISE HYDRIQUE À MBACKÉ- L’une des désagréables conséquences du débordement du bassin de Pofdy

Une rupture brutale de la conduite principale d’eau a plongé des milliers d’habitants de Mbacké dans une crise hydrique sans précédent. En cause: l’effondrement d’un mur et le débordement du bassin de rétention de POFYD, qui ont provoqué une fuite majeure sur le réseau de SEN'EAU. Résultat: robinets à sec, quartiers paralysés, et une population en détresse.



Ainsi, depuis les premières heures du vendredi, les habitants de Mbacké constatent avec inquiétude l’absence totale d’eau courante. Le communiqué de SEN'EAU confirme que la casse de la conduite principale de la station de Sadio est à l’origine de cette perturbation. Les images du bassin débordant et du mur effondré circulent déjà sur les réseaux sociaux, suscitant colère et incompréhension.



L’entreprise annonce le déploiement de camions-citernes pour desservir les quartiers les plus touchés. Mais pour beaucoup, cette solution reste insuffisante. Les équipes techniques, bien que mobilisées, doivent ( aussi) attendre la baisse du niveau d’eau pour intervenir, retardant ainsi les réparations.