CRD Pikine : le Directeur Général de L’Agetip, M El Hadji Malick GAYE a fait une présentation détaillée sur les réalisations de l’agence dans le département

Le Directeur Général de L’Agetip, M El Hadji Malick GAYE a pris part, en tant qu’acteur du développement historique de Pikine et agence aux activités transversales et multidisciplinaires, à l’élaboration du programme spécial d’aménagement et de développement de Pikine. Ce CRD a été Présidé par le Ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l'Aménagement des Territoires.

Fait exceptionnel, le Président de la République M. Macky SALL est intervenu en direct dans la réunion pour vérifier si ses instructions étaient en train d’être opérationnalisées. C’est ainsi que séance tenante des instructions ont été données, par le Président de la République et transmise par le Ministre Oumar Guèye, au Directeur général Agetip de prendre toutes dispositions utiles pour démarrage les travaux du Marché Syndicat de Pikine dès le 15 Avril 2022.

Il faut noter que le nouveau marché de Syndicat sera construit sur 3,5 ha et disposera de toutes les commodités modernes.

Le Directeur Général de Agetip a fait une présentation détaillée sur les réalisations de l’agence dans le département de Pikine et fait des contributions concrètes pour l’aménagement et le développement de Pikine.

Pour rappel des projets d’envergure ont été réalisés :

- l’aménagement de la Zac de Mbao sur 200 ha

- la gare routière des beaux maraîchers

- la route de technopole

- la zone de recasement de Tivaouane Peulh- keur Massar

- etc.

Il s’agit aujourd’hui de

- continuer les travaux d’extension du cimetière de Pikine sur 4ha.

- continuer le programme xeyu ndaw ni à Pikine dont le lancement a eu lieu le 3 mars 2022 et la formation démarre dès la semaine prochaine

- de terminer le projet de restructuration de Pikine Irrégulier Sud pour mettre 200000 personnes hors d’eau et améliorer le cadre de vie

M. El Hadji Malick Gaye a fait des propositions concrètes sur la modernisation de Pikine avec des équipements de dernière génération sur plusieurs domaine d’utilité publique.

Le projet phare est la cité administrative de Pikine qui éradiquera définitivement le désert administratif de Pikine.

Il a proposé un projet d’aménagement du «lac de technopole», un centre de formation aux métiers de pavage pour lutter contre le sous-emploi des jeunes.

Pikine est aussi une ville culturelle, une salle des spectacles dont les études sont prêtes est mise sur la table.

C’est dire que l’Agetip en tant qu’Agence leader dans ce programme a fait des propositions structurantes répondant aux contributions des élus et des populations de Pikine.