CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala

Sous les projecteurs du Stade Mandela, où chaque souffle semblait porter l’espoir d’un peuple, le Sénégal a brisé les ambitions ougandaises en s’imposant 1-0 dans un duel tendu et palpitant, décrochant ainsi son ticket pour les demi-finales du CHAN 2025.



La première mi-temps fut un véritable bras de fer, une danse tactique où les défenses prenaient le pas sur les envies offensives. Mais à la 62e minute, Oumar Ba a décidé de réécrire le scénario: une passe millimétrée de Libasse Gueye, une frappe chirurgicale, et le filet tremble. Le silence s’installe dans les gradins, seulement troublé par les cris de joie venus du banc sénégalais.



L’Ouganda, poussé par une marée humaine en délire, a tenté de renverser la vapeur. Deux occasions brûlantes en fin de match ont failli faire chavirer les Lions, mais la muraille sénégalaise n’a pas cédé.



Les champions en titre poursuivent leur route et retrouveront le Maroc dans un choc qui s’annonce royal. Pour les Cranes, le rêve d’une épopée à domicile s’éteint, mais leur combativité aura marqué les esprits.



Le Sénégal, lui, avance avec la sérénité des grandes nations et le regard tourné vers une nouvelle étoile continentale.