CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan

Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. À l’issue d’un match nul face au Soudan (0-0), les Lions de la Téranga terminent deuxièmes du groupe D, derrière le Soudan , et croiseront l’Ouganda.





Dans une rencontre fermée et marquée par une forte intensité physique, Sénégalais et Soudanais se sont neutralisés sans parvenir à faire la différence. Ce résultat permet au Sénégal de valider son billet pour les quarts, mais avec des regrets, notamment sur le plan offensif.



Le sélectionneur sénégalais devra composer sans Abdou Yaya Ly, expulsé en toute fin de match après avoir reçu un deuxième carton jaune. Son absence pourrait peser lourd face à une équipe ougandaise en pleine confiance.