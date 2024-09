CHAN 2024 : Les pays hôtes et les dates des éliminatoires annoncés par la CAF

La Confédération Africaine de Football a annoncé que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie co-organiseront le Championnat d'Afrique des Nations CAF 2024, programmé du 1er au 28 février 2025. Selon le communiqué de la CAF, les détails concernant les stades et les sites d'entraînement seront communiqués ultérieurement.



La phase de qualification débutera avec un premier tour prévu entre le 25 et le 27 octobre 2024, suivi d'un second tour du 1er au 3 novembre 2024. Un troisième tour de qualifications aura lieu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024.



Pour la distribution des places, chaque zone (UFOA A, UFOA B, UNAF, UNIFFAC et COSAFA) comptera trois équipes qualifiées. De plus, la région de la CECAFA, incluant les pays hôtes, bénéficiera d'une place supplémentaire.



Au total, 19 équipes participeront à la phase finale, où le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qualifiés d'office, participeront aux éliminatoires. Ils seront rejoints par l'équipe ayant obtenu le meilleur résultat lors des qualifications de la zone CECAFA.