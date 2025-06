CFEE 2025 à Mbacké : Un examen sous haute vigilance et innovation avec 9048 candidats

Le département de Mbacké participe activement aux examens du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) de 2025. Cette année, 9 048 candidats, dont une majorité de 5 955 filles, sont répartis dans 43 centres d'examen. La commune de Touba en accueille 22, celle de Mbacké en compte 13, et les centres restants sont répartis dans les diverses circonscriptions du département.



Lors de la tournée officielle du préfet, accompagné par l'inspecteur de l'enseignement et de la formation, une nouveauté majeure a été observée : l'anonymat des copies se fait désormais directement sur place. Cette réforme marque une rupture avec la pratique antérieure, qui centralisait ce processus au niveau des IEF ou des académies. L'objectif est d'accélérer le foliotage et de garantir une publication rapide des résultats.



Abdoulaye Omar Kâne, inspecteur de l'éducation et de la Formation de Mbacké, a rappelé que l'usage du téléphone portable est strictement interdit, aussi bien pour les candidats que pour les surveillants. Les épreuves ont débuté dans des conditions normales, sans qu'aucun incident ne soit signalé, et les orientations ministérielles ont été scrupuleusement respectées.