CESE : Les conseillers membres de BBY réaffirment leur disponibilité et soutien à Idy pour la mise en œuvre de sa mission.

Considérant les menaces persistantes de déstabilisation terroriste qui secouent dangereusement notre sous-région et qui affectent déjà certains pays voisins et la découverte d’importantes réserves gazières et pétrolières qui propulsera l'économie nationale au-devant de la scène internationale, les membres du Conseil Économique, Social et Environnemental de la coalition BBY se réjouissent de l'élargissement du gouvernement à certains ténors de l'opposition sénégalaise.



"Nous adressons nos sincères et vives félicitations au Président de la République pour avoir eu la clairvoyance d’initier le Dialogue national qui a vu la participation de toutes des composantes significatives de la société sénégalaise et adhérons totalement, et sans réserve, à l’élargissement de la majorité présidentielle décidé par le Chef de l’Etat", lit-on dans le communiqué.



Les conseillers économiques, sociaux et environnementaux saluent également le patriotisme des partis politiques qui ont accepté l'appel du chef de l'État Macky Sall. "Nous félicitons tous les partis qui ont répondu favorablement à l’appel du Chef de l’État et qui apporteront ainsi leur contribution dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques; ainsi que le Président Idrissa Seck, pour sa nomination au poste de Président du Conseil, Économique, Social et Environnemental (CESE) et lui réaffirmons notre disponibilité à le soutenir, de manière résolue et sans réserve, dans la mise en œuvre de sa mission. Nous invitons toutes les personnes qui ont quitté des postes de responsabilité, du fait du nécessaire réaménagement institutionnel, à continuer à manifester leur solidarité et leur loyauté au Président de la République qui leur a donné l’opportunité, pendant plusieurs années, de servir, à des niveaux de responsabilité assez élevés", concluront les signataires du communiqué...