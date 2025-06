CEDEAO : Le président Julius Maada Bio prend la présidence au 67e Sommet des Chefs d'État

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été désigné président en exercice de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette nomination est intervenue à l’issue du 67e Sommet de l'organisation, tenu ce dimanche à Abuja, au Nigeria.



Il succède au président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui a occupé ce poste à deux reprises. Ce dernier a officiellement transmis le flambeau à son homologue sierra-léonais, saluant l’engagement régional en faveur de l’intégration et de la stabilité.



Cette nomination intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des défis sécuritaires, politiques et économiques. La CEDEAO fait notamment face à la montée de l’insécurité dans le Sahel, aux transitions politiques en cours dans plusieurs États membres, et à la nécessité de relancer la coopération économique.



Le président Julius Maada Bio, désormais à la tête de l’organisation, est appelé à renforcer l’unité régionale, à consolider les mécanismes de gouvernance démocratique, et à stimuler l’intégration économique pour faire face aux enjeux majeurs de la sous-région.



Il est à noter que le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier à Abuja pour participer à ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO.