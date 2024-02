CAN: l'Afrique du Sud élimine le Cap-Vert aux tirs au but et rejoint le Nigeria en demi-finales

L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations contre le Nigeria en éliminant le Cap-Vert 2 tirs au but à 1 (0-0 a.p.), lors du dernier quart de finale, samedi soir à Yamoussoukro.



Le héros du match a été le gardien des Bafana Bafana, Ronwen Williams, qui a arrêté quatre tirs au but. Contre les Nigérians, les Sud-Africains vont tenter mercredi prochain (18h00) à Bouaké d'accéder à une nouvelle finale de la CAN après celle remportée en 1996 et celle perdue en 1998.