CAN Maroc 2025 : Analyse du tirage et de la poule du Sénégal par nos experts...

La CAN 2025 qui se déroulera au Maroc, promet d’être une édition passionnante avec des affiches alléchantes et des enjeux tactiques et stratégiques pour les équipes participantes. Le tirage au sort, dévoilé récemment, a suscité de nombreuses réactions parmi les experts et les passionnés de football.

Nous avons interrogé deux journalistes sportifs, le Doyen Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif et Pape Ousmane Kassé journaliste sportif pour Match360 basé à Paris, pour analyser ce tirage, la poule du Sénégal, et les chances des Lions de la Teranga dans cette compétition.



Un tirage équilibré, mais des défis à relever



Le tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc qui a eu lieu le lundi 27 janvier dernier à Rabat, a livré son verdict, et comme à chaque édition, il suscite son lot de réactions contrastées. Entre soulagement, excitation et inquiétude, joueurs, sélectionneurs et supporters analysent leurs adversaires avec attention. Certaines équipes se félicitent d’un groupe abordable, tandis que d’autres redoutent un parcours semé d’embûches.

Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, les commentaires fusent déjà : "groupe de la mort" pour certains, "voie royale" pour d’autres. Une chose est sûre, la compétition s’annonce palpitante et chaque nation se prépare à relever le défi qui l’attend sur la route du sacre continental.





Mbaye Jacques Diop estime que le tirage est globalement équilibré, avec peu de grands derbys en phase de groupes. Selon lui, les matchs à enjeux se joueront surtout à partir du deuxième tour. Il souligne que certaines équipes, bien que non favorites, pourraient créer des surprises. « Le tirage a été clément pour certaines équipes, mais la poule de la Côte d’Ivoire, avec le Cameroun et d’autres, semble la plus difficile », explique-t-il.



Pape Ousmane Kassé abonde dans le même sens, qualifiant le tirage de « véritablement équilibré ». Il note cependant que la poule de la Côte d’Ivoire se distingue par son niveau élevé. Pour lui, les équipes favorites devraient sortir des groupes, mais il reste prudent : « On n’est jamais à l’abri d’une surprise. »



Le Maroc, pays hôte et favori logique



Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 et leader du classement africain, est considéré comme l’un des grands favoris de cette CAN. Mbaye Jacques Diop rappelle que les Lions de l’Atlas bénéficieront du soutien de leur public et de l’expérience de leurs joueurs dans les grandes compétitions. « Le Maroc devrait au moins atteindre les demi-finales », prédit-il. Il souligne également l’importance de cette CAN pour le pays, qui n’a remporté qu’un seul titre continental en 1976.



Le journaliste basé à Paris d'ajouter que le Maroc dispose d’un effectif complet et que son statut de favori est mérité. Cependant, il met en garde contre des adversaires comme le Mali, qui pourrait se renforcer avec des binationaux, et les Comores, une équipe qui joue sans complexe.



La poule du Sénégal : accessible mais piégeuse



Le Sénégal, champion en titre en 2021 mais éliminé prématurément en huitièmes de finale lors de la CAN 2024, hérite d’une poule composée du Bénin, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Botswana. Pour Mbaye Jacques Diop, cette poule est équilibrée mais potentiellement piégeuse. « Les confrontations entre le Sénégal et le Bénin ont toujours été difficiles, avec des scores très serrés », rappelle-t-il. Il souligne également que la RDC, qui a déjà tenu en échec le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, sera un adversaire redoutable.



Le journaliste de Match360, partage cet avis, qualifiant la RDC de « match piège par excellence ». Il insiste sur l’importance de bien gérer le calendrier, notamment en assurant la qualification dès le deuxième match pour pouvoir faire tourner l’effectif et éviter la fatigue.



Les défis tactiques pour les Lions de la Teranga



Les deux journalistes s’accordent à dire que le Sénégal, malgré son statut de favori, devra aborder cette CAN avec humilité et rigueur. Le Doyen Mbaye Jacques Diop rappelle que les Lions ont souvent eu du mal à dominer des équipes comme le Bénin et que la double confrontation avec la RDC sera cruciale, tant sur le plan sportif que psychologique. « Le Sénégal doit respecter tous ses adversaires et éviter de sous-estimer qui que ce soit », prévient-il.



Quant à Pape Ousmane Kassé, il insiste sur la nécessité de bien gérer l’effectif, notamment en faisant tourner les joueurs pour éviter les blessures et la fatigue. Il souligne également que cette CAN sera un test pour le nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, qui devra prouver qu’il peut mener l’équipe vers les derniers carrés.



Les adversaires à craindre



Pour le doyen Mbaye Jacques Diop, les adversaires les plus dangereux pour le Sénégal sont le Bénin et la RDC. Il met également en garde contre des équipes comme le Botswana, qui pourraient jouer sans pression et créer des surprises. « Il ne faut pas négliger ces équipes, car elles viennent souvent avec l’ambition de se faire remarquer », explique-t-il.



Pape Ousmane Kassé ajoute que les équipes maghrébines, notamment le Maroc, pourraient représenter un défi supplémentaire en raison de leur avantage à domicile. « En terre maghrébine, les équipes subsahariennes ont souvent du mal à s’imposer », rappelle-t-il.



Les chances du Sénégal



Malgré les défis, les deux journalistes estiment que le Sénégal a les moyens de briller lors de cette CAN. Mbaye Jacques Diop rappelle que les Lions disposent d’une pléiade de stars évoluant dans les meilleurs clubs européens. « Le Sénégal fait figure de favori, mais il devra rectifier le tir après l’élimination prématurée de 2024 », souligne-t-il.



Papa Ousmane Kassé, journaliste pour Match360, opte pour la prudence, qualifiant cette CAN de « compétition d’apprentissage » pour Pape Thiaw. « L’objectif devrait être d’atteindre les demi-finales, mais il faudra respecter chaque adversaire et éviter les erreurs du passé », conclut-il.





La CAN 2025 s’annonce comme une édition ouverte et compétitive, avec des équipes favorites comme la Côte d’ivoire vainqueur de la dernière édition, le Maroc et le Sénégal, mais aussi des outsiders prêts à créer des surprises. Pour les Lions de la Téranga, l’enjeu sera de retrouver leur meilleur niveau et de prouver qu’ils restent l’une des forces dominantes du football africain. Avec une préparation rigoureuse et une approche tactique adaptée, le Sénégal pourrait bien viser un deuxième titre continental.