CAN Beach Soccer 2022 : La CAF dévoile « Vilankulo », le ballon officiel du tournoi…

Du 21 au 28 octobre 2022, les sélections africaines de football de plage joueront avec le « Vilankulo », au Mozambique (Maputo).



Avec ses belles couleurs et ses graphiques qui symbolisent un terrain de football et la plage sablonneuse de Maputo, ce ballon donne le coup d’envoi de cette 10eme Edition de la CAN de Beach soccer.



Le Sénégal démarre son tournoi avec comme ambition affichée de remporter un 7eme trophée continental, le 4eme d'affilée.



Les lions sont dans la poule B avec l’Ouganda, Madagascar et l'Egypte...