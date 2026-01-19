CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale

La victoire du Sénégal contre le Maroc en finale de la CAN 2025 a suscité des scènes de liesse en Algérie. Dans plusieurs quartiers d’Alger, des rassemblements spontanés ont marqué la soirée, entre klaxons, drapeaux et chants.



La presse algérienne a souligné la portée symbolique de ce succès, rappelant que l’Algérie avait renoncé à l’organisation du tournoi en dénonçant un favoritisme de la CAF envers le Maroc. La défaite des Lions de l’Atlas est ainsi perçue comme une revanche indirecte.



Les médias ont également salué la combativité des Lions de la Teranga, qui ont résisté à la pression du pays hôte pour décrocher un deuxième sacre continental.