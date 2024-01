CAN 2024 : racisme et moqueries, quand des influenceurs internationaux s'en prennent à la Côte d'ivoire

Pays d'accueil de la nouvelle organisation de la Coupe Africaine des Nations (CAN) de l'année 2024, la Côte d'Ivoire est au centre de toutes les attentions. Ce faisant, certaines présences internationales sur le sol ivoirien à l'occasion de l'occasion de ce célébrissime événement ont beaucoup à dire, et ce ne sont malheureusement pas toujours des éloges.

L'euphorie, l'excitation sont toujours au rendez-vous de cette nouvelle CAN de l'année 2024 en Côte d'Ivoire. Réunis pour soutenir chacun leur drapeau lors des matches de football, bien des internationaux ont fait le déplacement jusqu'au pays du président Alassane Ouattara pour faire acte de présence. Cependant, la tension est de plus en plus palpable entre la population ivoirienne et d'autres nationalités, dont les influenceurs se montrent un peu trop loquaces et crûs dans leurs propos.

En effet, tout récemment une citoyenne franco-algérienne du nom de Sofia Benlemanne, venue en Côte d'Ivoire pour supporter la Fennecs, a été arrêtée à Bouaké par des agents du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO), avant d’être transférée à Abidjan pour être entendue par des éléments de la Direction de la surveillance du territoire (DST). La raison derrière cette arrestation est une problématique vidéo datant du 14 janvier 2024 postée par la Youtubeuse, dans laquelle elle y tient des propos désobligeants envers les ivoiriens. La femme de 54 ans, apparemment très connue en Algérie pour ses agissements et son pedigree, exprime dans ces images la supériorité de son pays et minimise la Côte d'Ivoire en usant du stéréotype habituel de la pauvreté. "Nous remercions Dieu d'avoir un pays comme l'Algérie. Normalement, l'Algérie devrait géographiquement se situer entre l'Espagne et le Portugal, pas en Afrique parce qu'ici ils ont une vie de misère. C'est encore pire que l'ère préhistorique. Si j’avais un petit pouvoir, j’enverrais les Algériens voir comment ils vivent en Côte d’Ivoire ", exprime-t-elle. De scandaleuses paroles qui ont conduit à l'expulsion immédiate de Sofia Benlemanne.

Une autre personnalité des réseaux sociaux qui risque bien de connaître le même sort, est la jeune influenceuse camerounaise nommée Francine Mayole. Pourtant loin de s'être montrée aussi irrespectueuse que Sofia Benlemanne, sa vidéo où on l'a voit se moquer ouvertement des rues poussiéreuses de la ville d'Abidjan ont poussé les internautes ivoiriens à lancer une pétition pour réclamer son expulsion. Une réaction que même l'acteur ivoirien de la série télévisée Sénégalaise Impact, Landry Gnamba, trouve exagérée : "Elle ne dit rien de bien méchant ", il commente.