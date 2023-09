CAN 2024 : La liste des arbitres présélectionnés, avec 3 sénégalais, sans Maguette Ndiaye…

La confédération africaine de football (Caf) a dévoilé une liste officielle de 33 arbitres qui ont été retenus pour potentiellement officier lors de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2024. Il s’agit exactement d’une sorte de présélection faite par la Caf pour permettre aux robes noires de suivre les sessions préparatoires des matches de la Can 2024.

Au total, un groupe de 33 arbitres assistants dont 2 arbitres vidéos-assistants Var a été choisi, en plus de six instructeurs techniques et tactiques, dont Malang Diédhiou qui fait partie des formateurs.

Les sénégalais Issa Sy, Djibril Camara et Nouha Bangoura sont présents sur cette liste alors que l’expérimenté Maguette Ndiaye, arbitre international depuis 2011, n’a pas été retenu par la CAF.