CAN 2024 : L'AIPS-Afrique dénonce vertement l'accréditation par la CAF, des Youtubeurs et autres influenceurs

Dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) « Côte d'Ivoire 2023 », l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) - section Afrique, a exprimé son étonnement et son désaccord quant à l'accréditation accordée par la Confédération Africaine de Football (CAF) à des personnes étrangères à la corporation journalistique.



L'AIPS-section Afrique rappelle à la CAF et au Comité d'Organisation Local (COL) que l'accréditation presse est exclusivement réservée aux journalistes professionnels clairement identifiés et affiliés à un média, ainsi qu'aux pigistes. Les individus tels que les youtubeurs, influenceurs, publicistes et lobbyistes, qui ne sont pas tenus de respecter le code de déontologie du journalisme, sont exclus de cette catégorie.



Cette confusion entre ces "intrus" et les journalistes professionnels a créé des problèmes lors des conférences de presse, car ces personnes cherchent généralement le buzz plutôt que de fournir une information de qualité. L'AIPS - section Afrique considère qu'il est inacceptable que des personnes étrangères à la profession puissent accéder aux mêmes zones de travail (Media Center, Zone Mixte, Tribune de presse, stades d'entraînement, etc.) que les journalistes professionnels.



Cela rend l'exercice de la profession difficile, voire impossible dans certains cas. Par conséquent, l'AIPS - section Afrique n'a pas l'intention de s'immiscer dans la gestion de la CAN, qui relève de la responsabilité de la CAF. Cependant, elle invite l'instance panafricaine à garantir les meilleures conditions de travail aux journalistes professionnels accrédités pour le tournoi. Cela passe par le respect des journalistes et de leur métier, ainsi que des relations qu'ils entretiennent avec les acteurs de la compétition.



L'AIPS Afrique félicite la CAF et le Comité d'Organisation de la CAN (COCAN) pour leurs efforts déployés en vue de la réussite de cet événement, qui est une vitrine du football africain. Elle espère que toutes les mesures nécessaires seront prises pour régulariser la situation et assurer un déroulement optimal du tournoi. Le président de l'AIPS Afrique conclut en soulignant l'importance de préserver l'intégrité du journalisme sportif et de garantir un traitement professionnel de l'information lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.